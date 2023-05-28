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В Ульяновской области два вагона с газовым конденсатом сошли с рельсов
Россия и мир
Фото: Приволжская транспортная прокуратура
В Ульяновской области утром 30 мая два вагона с газовым конденсатом сошли с рельсов, прокуратура выясняет обстоятельства ЧП.
«По предварительным данным 30 мая около 04:20 (мск), на станции Ульяновск-2 при производстве маневровых работ произошел сход двух вагонов цистерн с газовым конденсатом, в результате чего одна цистерна опрокинулась», — сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, розлива конденсата не произошло. Пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд.
ЧП не повлияло на график движения других поездов, добавили в прокуратуре. Проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
«По предварительным данным 30 мая около 04:20 (мск), на станции Ульяновск-2 при производстве маневровых работ произошел сход двух вагонов цистерн с газовым конденсатом, в результате чего одна цистерна опрокинулась», — сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, розлива конденсата не произошло. Пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд.
ЧП не повлияло на график движения других поездов, добавили в прокуратуре. Проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
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