Возрастное ограничение 18+

Минтруд: численность женщин от 30 до 39 лет в России к 2030 году сократится на треть

18.08 Понедельник, 29 мая 2023
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В России численность женщин от 30 до 39 лет к 2030 году сократится на 33,8% (с 12 млн до 7,9 млн).

На женщин этого возраста приходится почти половина (48%) рождений, заявила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

«У нас сейчас на пике численности находится возрастная когорта 30-39 лет, а эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей — 58% вторых рождений, и 68% третьих рождений. И эта возрастная когорта, начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик, и начинается медленное снижение, уйдет к 2030 году, они снизятся на 4,2 млн», — заявила Баталина на Московском международном демографическом форуме (цитата по ТАСС).

По ее словам, общее число женщин репродуктивного возраста в России будет сокращаться до 2030 года.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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