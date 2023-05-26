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Минтруд: численность женщин от 30 до 39 лет в России к 2030 году сократится на треть
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В России численность женщин от 30 до 39 лет к 2030 году сократится на 33,8% (с 12 млн до 7,9 млн).
На женщин этого возраста приходится почти половина (48%) рождений, заявила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
«У нас сейчас на пике численности находится возрастная когорта 30-39 лет, а эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей — 58% вторых рождений, и 68% третьих рождений. И эта возрастная когорта, начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик, и начинается медленное снижение, уйдет к 2030 году, они снизятся на 4,2 млн», — заявила Баталина на Московском международном демографическом форуме (цитата по ТАСС).
По ее словам, общее число женщин репродуктивного возраста в России будет сокращаться до 2030 года.
На женщин этого возраста приходится почти половина (48%) рождений, заявила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
«У нас сейчас на пике численности находится возрастная когорта 30-39 лет, а эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей — 58% вторых рождений, и 68% третьих рождений. И эта возрастная когорта, начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик, и начинается медленное снижение, уйдет к 2030 году, они снизятся на 4,2 млн», — заявила Баталина на Московском международном демографическом форуме (цитата по ТАСС).
По ее словам, общее число женщин репродуктивного возраста в России будет сокращаться до 2030 года.
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