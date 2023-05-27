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Президент Казахстана назвал шуткой предложение Лукашенко вступить в Союзное государство
Россия и мир
Фото: официальный сайт президента РК/akorda.kz
Президент Казахстана Токаев оценил предложение Лукашенко «вступить в Союзное государство» как шутку.
«На днях Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз», — сказал Токаев на встрече с сельхозпроизводителями (цитату приводит официальный сайт президента РК).
Также Токаев прокомментировал вопрос о ядерном оружии. «Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов», — сказал Токаев, добавив, что Большой Евразии нужно развиваться по экономическому направлению. «Нужно создавать реальный общий рынок», — сказал президент.
«На днях Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз», — сказал Токаев на встрече с сельхозпроизводителями (цитату приводит официальный сайт президента РК).
Также Токаев прокомментировал вопрос о ядерном оружии. «Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов», — сказал Токаев, добавив, что Большой Евразии нужно развиваться по экономическому направлению. «Нужно создавать реальный общий рынок», — сказал президент.
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