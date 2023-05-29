Возрастное ограничение 18+

Глава ЦИК объявил о победе Эрдогана во втором туре выборов президента Турции

10.55 Понедельник, 29 мая 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции, он набрал более 52% голосов.

«После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин Кылычдароглу – 47,86%. Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган», — заявил Йенер на пресс-конференции в воскресенье после второго тура.

Окончательные результаты выборов будут опубликованы ЦИК 1 июня.

После второго тура Эрдоган заявил, «в Турции победила демократия». По его словам, в ближайшие дни «самым неотложным вопросом является устранение проблем роста цен, вызванных инфляцией, и устранение проблем в благосостоянии», передают турецкие СМИ.

Эрдоган стал президентом в 2014 году. На этот пост он переизбирается во второй раз.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге прошло предварительное голосование «ЕР» по выборам в гордуму
29 мая 2023
В Екатеринбурге утвердили новые границы одномандатных округов города
23 мая 2023
ФК «Урал» разгромно проиграл в Самаре и продолжает борьбу за выживание в Премьер-лиге
21 мая 2023
Благодаря разгромной победе над «Химками» екатеринбургский «Урал» гарантировал себе место в РПЛ
27 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Горим. Как под Екатеринбургом тушат торфяники, которые несут опасный дым, гарь и смог с древних болот

Репортаж с места, где добровольцы и лучшие лесные пожарные укрощают стихию
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
13:53 Улица Бабушкина в Екатеринбурге будет перекрыта до 15 октября
13:21 В Первоуральске пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина
13:17 К 300-летию города Пермский Политех создаст исторические VR-путешествия для маломобильных граждан
13:14 В Прикамском Роскадастре рассказали о способах получения копий правоустанавливающих документов на недвижимость
12:59 Екатеринбуржцы жалуются на огромную свалку на Сибирском тракте
12:25 В центре Екатеринбурга обнаружили труп
11:52 В Нижнем Тагиле рецидивиста будут судить за убийство мужчины
11:23 Сотрудники УГМК приняли участие в «БлагоБеге» и собрали средства в помощь больным детям
10:51 В Академическом районе Екатеринбурга прошел фестиваль двойняшек и тройняшек
10:26 Новый температурный рекорд установлен в Екатеринбурге
09:59 В Екатеринбурге прошло предварительное голосование «ЕР» по выборам в гордуму
09:53 С начала года с помощью судебных приставов 43 воспитанника детских домов получили ключи от квартир
09:22 За сутки в Свердловской области потушили 10 лесных пожаров
17:51 В начале грядущей недели в Свердловской области ожидаются грозы и порывистый ветер
16:57 При перевозке в Екатеринбург погибла лисица петербургского приюта-питомника
15:55 Свердловскстат заявил о средней зарплате в 60,7 тысячи рублей в регионе
14:49 Погорельцы Сосьвы попросили Путина проконтролировать восстановление их поселка
14:11 В Белоярском районе Свердловской области поезд насмерть сбил человека
13:14 В свердловском селе Тарасково при пожаре погибли четыре человека
12:15 Автомобиль экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* попал в ДТП на Кольцовском тракте
11:30 В екатеринбургском метро пассажир упал на пути
10:51 В Свердловской области за сутки ликвидировали десять пожаров на площади 16,1 тысячи гектаров
09:53 Выпавший из окна в Березовском двухлетний мальчик скончался в больнице
20:59 Благодаря разгромной победе над «Химками» екатеринбургский «Урал» гарантировал себе место в РПЛ
18:09 В Екатеринбурге неизвестный с похожим на пистолет предметом ограбил «Россельхозбанк»
Все новости
13:12 ФСБ: по делу о преступной группе, которая устраивала фиктивные ДТП на юге России, проходят более 30 фигурантов
12:14 В России составили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей
10:55 Глава ЦИК объявил о победе Эрдогана во втором туре выборов президента Турции
18:07 Греф назвал «стыдной» долю малого и среднего бизнеса в ВВП России
17:34 Путин предложил объявить в России «пятилетие созидательного предпринимательского труда»
16:23 Минпромторг: контактные линзы внесут в перечень параллельного импорта в течение двух недель
15:34 Губернатор Кондратьев подтвердил падение двух беспилотников утром в Краснодаре
15:06 Песков заявил, что «согласована схема», по которой «Троицу» Рублева передадут в храм Христа Спасителя
13:49 Жители Воронежа перекрыли дорогу в знак протеста против перекрытия другой дороги
12:54 В Новосибирске мобилизованный получил пять лет колонии за побег из палаточного лагеря
11:56 Глава Ижевска Бекмеметьев объявил о своей отставке
10:03 В центре Краснодара произошел взрыв
17:40 В Татарстане мать, сломавшая бедро и предплечья шестимесячному сыну, получила условный срок
16:58 В России может возникнуть дефицит контактных линз, в том числе для астигматизма
12:37 В Казани мужчина через форточку залез в поликлинику и несколько раз выстрелил в сотрудницу охраны
11:47 В Госдуму внесли проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде
10:19 Минпромторг может «оперативно» включить контактные линзы в перечень параллельного импорта
18:19 В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об истязании детей в коррекционной школе
17:31 В Иркутской области у школы сорвало часть крыши
16:31 Путин присвоил рок-музыканту Валерию Кипелову звание «Заслуженный артист России»
16:07 В США водитель грузовика, протаранивший ворота у Белого дома, заявил о намерении «убить президента»
14:36 В Удмуртии на территории школы рухнула беседка, пострадали дети
14:13 Власти Москвы заявили, что столичные школы намерены развивать африканские языки
13:44 В Ингушетии проходят обыски по делу о хищении двух миллиардов рублей из ПФР
12:59 В Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене задержан конструктор предприятия ОПК
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK