Глава ЦИК объявил о победе Эрдогана во втором туре выборов президента Турции

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции, он набрал более 52% голосов.«После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин Кылычдароглу – 47,86%. Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган», — заявил Йенер на пресс-конференции в воскресенье после второго тура.Окончательные результаты выборов будут опубликованы ЦИК 1 июня.После второго тура Эрдоган заявил, «в Турции победила демократия». По его словам, в ближайшие дни «самым неотложным вопросом является устранение проблем роста цен, вызванных инфляцией, и устранение проблем в благосостоянии», передают турецкие СМИ.Эрдоган стал президентом в 2014 году. На этот пост он переизбирается во второй раз.