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Греф назвал «стыдной» долю малого и среднего бизнеса в ВВП России
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что доля малого и среднего бизнеса в общем объеме ВВП России — «стыдная». По его словам, она составляет 20%, пишет РБК.
«Доля 20% ВВП — это стыдная доля, мне кажется. Я хотел бы предложить корпорации малого и среднего бизнеса немножечко быть поактивнее. Возьмите на себя инициативу», — сказал Греф на совете регионов «Опоры России».
В пример он привел другие страны. Так, по его словам, доля малого и среднего бизнеса в ВВП Китая 60-70%, в США — около 60%, в Италии — больше 70%, в Финляндии — больше 60%.
«Какими бы ни были сложными времена, мы видим, что количество малых и средних предприятий как минимум сохраняется, как максимум подрастает. Но, к сожалению, остается заколдованной цифра доли малого бизнеса в нашем ВВП», — добавил Греф.
В 2021 году этот показатель составлял 20,3%, в 2020 году — 20,8%, в 2019 году — 20,7%, в 2018 — 20,4%, пишет РБК.
«Доля 20% ВВП — это стыдная доля, мне кажется. Я хотел бы предложить корпорации малого и среднего бизнеса немножечко быть поактивнее. Возьмите на себя инициативу», — сказал Греф на совете регионов «Опоры России».
В пример он привел другие страны. Так, по его словам, доля малого и среднего бизнеса в ВВП Китая 60-70%, в США — около 60%, в Италии — больше 70%, в Финляндии — больше 60%.
«Какими бы ни были сложными времена, мы видим, что количество малых и средних предприятий как минимум сохраняется, как максимум подрастает. Но, к сожалению, остается заколдованной цифра доли малого бизнеса в нашем ВВП», — добавил Греф.
В 2021 году этот показатель составлял 20,3%, в 2020 году — 20,8%, в 2019 году — 20,7%, в 2018 — 20,4%, пишет РБК.
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