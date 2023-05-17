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Путин предложил объявить в России «пятилетие созидательного предпринимательского труда»

17.34 Пятница, 26 мая 2023
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Владимир Путин проводит встречу с членами общественной организации «Деловая Россия».

Он предложил объявить в России «пятилетие созидательного предпринимательского труда». По его словам, российскому бизнесу «пришло время возвращать свои позиции на рынке», и отечественные компании уже «такой возможностью пользуются».

Путин заявил, что большинство отечественных бизнесменов «показали делом, что их интересы связаны именно с Россией». В какой-то момент предпринимателям в РФ было очевидно, что на российском рынке им «не хватало воздуха», отечественным производителям «было не пробиться». Однако иностранный бизнес «начал уходить», его «никто не выгонял», и это пошло на пользу российским предпринимателям, заявил Путин. Он напомнил пословицу «не было бы счастья, да несчастье помогло». При этом Путин подчеркнул, что страна не должна замыкаться только на внутреннем рынке, так как это «путь к автаркии».

Настоящим «рынком будущего» Путин назвал Азию, Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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