Возрастное ограничение 18+
Минпромторг может «оперативно» включить контактные линзы в перечень параллельного импорта
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Минпромторге РФ заявили, что могут «оперативно» включить контактные линзы в перечень параллельного импорта, если зарубежные бренды прекратят поставки.
«В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта», — говорится в сообщении министерства (цитата по РИА Новости).
Ранее в СМИ появилась информация, что крупнейшие зарубежные производители контактных линз решили приостановить поставки продукции в Россию. Так, поставщики товаров Johnson & Johnson якобы стали рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта.
«В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта», — говорится в сообщении министерства (цитата по РИА Новости).
Ранее в СМИ появилась информация, что крупнейшие зарубежные производители контактных линз решили приостановить поставки продукции в Россию. Так, поставщики товаров Johnson & Johnson якобы стали рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге на карнизе окна последнего этажа шестнадцатиэтажного дома заметили человека
24 мая 2023
24 мая 2023