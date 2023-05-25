Минпромторг может «оперативно» включить контактные линзы в перечень параллельного импорта

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Минпромторге РФ заявили, что могут «оперативно» включить контактные линзы в перечень параллельного импорта, если зарубежные бренды прекратят поставки.«В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта», — говорится в сообщении министерства (цитата по РИА Новости).Ранее в СМИ появилась информация, что крупнейшие зарубежные производители контактных линз решили приостановить поставки продукции в Россию. Так, поставщики товаров Johnson & Johnson якобы стали рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта.