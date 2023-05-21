Возрастное ограничение 18+

В Иркутской области у школы сорвало часть крыши

17.31 Среда, 24 мая 2023
Россия и мир
Фото: скрин видео ГУ МЧС по Иркутской области
В Слюдянке Иркутской области мощный порыв ветра сорвал часть школьной крыши.

В региональном управлении МЧС заявили, что в результате происшествия пострадавших нет, экстренные службы проверяют здание школы, а также другие социальные объекты.

По данным портала «ИрСити», речь о школе №4. В учебном заведении комментировать ЧП местным журналистам отказались, заявив, что «работает комиссия».

В МЧС предупредили, что в регионе «проходит фронт неблагоприятных метеоявлений». Сегодня и завтра по области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами шквалистое усиление до 25-27 м/с, сильные дожди, ливни, грозы и град. Жителей попросили не покидать помещения при сильном ветре.

По информации местных СМИ, днем 24 мая на Иркутск обрушилась пыльная буря.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Свердловской области ожидаются грозы и жара 29°C
21 мая 2023
В Екатеринбурге эвакуировали школу №138 на Эльмаше
19 мая 2023
Свердловские спасатели предупредили об аномальной жаре до 35°C
24 мая 2023
В Арамили потушили крупный пожар на площади 1000 квадратных метров
22 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Горим. Как под Екатеринбургом тушат торфяники, которые несут опасный дым, гарь и смог с древних болот

Репортаж с места, где добровольцы и лучшие лесные пожарные укрощают стихию
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
20:32 Сборник итальянских короткометражек покажут в Ельцин Центре
19:46 Пожилого развратника в Екатеринбурге отправили доживать век за решётку
19:15 Печальный отчёт утопленников Свердловская область начала до купального сезона
18:39 Найден сбежавший после наезда на школьницу в Берёзовском водитель
18:20 В «Пространстве Заря» заводское кино покажут под электронные ритмы
17:53 На детской площадке в Екатеринбурге ребенок сорвался с высокой горки
17:21 В Горном Щите водитель Mercedes сбил восьмилетнего велосипедиста
16:54 Самбо, ГТО и студенческая лига: свердловская молодежь собралась на спортивный праздник в Верхней Пышме
16:25 Посевная кампания в Свердловской области выполнена на 85%
15:59 Куйвашев подписал распоряжения о проведении игр КВН в Екатеринбурге
15:21 В Екатеринбурге летом планируют отремонтировать 45 автодорог
14:56 Прокуратура запретила блокировку оплаты картами в транспорте Екатеринбурга
14:27 Парковку на центральной площади Екатеринбурга в выходные закроют из-за ярмарки
13:55 Участники фестиваля «ЧО» создадут в Екатеринбурге 11 новых арт-объектов
13:22 Пять человек утонули в водоемах Свердловской области
13:07 Разработка учёных Пермского Политеха поможет диагностировать повреждения самолётов
13:03 Росреестр Прикамья приглашает на вебинар
12:58 Глава Рослесхоза вместе со свердловским губернатором анализируют ситуацию с лесными пожарами
12:24 В коттеджном поселке под Екатеринбургом обнаружили авиабомбу
11:56 Процент сделок с ипотекой на первичном рынке Екатеринбурга достиг 78%
11:30 Для «Уральской базы авиационной охраны лесов» обещали закупить новую технику
11:01 В Екатеринбурге на карнизе окна последнего этажа шестнадцатиэтажного дома заметили человека
10:38 Жительница Перми вернула работу с помощью судебных приставов
10:30 Свердловские спасатели предупредили об аномальной жаре до 35°C
09:59 Лишь у 15% жителей Свердловской области за год выросла зарплата
Все новости
18:19 В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об истязании детей в коррекционной школе
17:31 В Иркутской области у школы сорвало часть крыши
16:31 Путин присвоил рок-музыканту Валерию Кипелову звание «Заслуженный артист России»
16:07 В США водитель грузовика, протаранивший ворота у Белого дома, заявил о намерении «убить президента»
14:36 В Удмуртии на территории школы рухнула беседка, пострадали дети
14:13 Власти Москвы заявили, что столичные школы намерены развивать африканские языки
13:44 В Ингушетии проходят обыски по делу о хищении двух миллиардов рублей из ПФР
12:59 В Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене задержан конструктор предприятия ОПК
12:07 Третьяковка отказалась передать РПЦ икону Рублева на праздник Троицы
11:18 В Хабаровске на улице Гайдара внедорожник провалился под землю
10:51 Суд изъял у магаданского полицейского, обвиняемого во взятках, квартиру за 7,7 миллионов рублей
09:47 Молодежное сообщество ВЫЗОВ презентовано в Новосибирске
16:32 В ГД приняли поправки, устанавливающие штрафы до 200 тысяч рублей за «покусы» животных
16:09 В Новосибирске подозреваемый в сексуальном насилии над школьницами арестован на два месяца
15:00 В ХМАО во время пожара на теплоходе погиб один человек, пятеро пострадали
13:57 В Волгоградской области выпускник на школьной линейке ударил одноклассницу ножом
13:02 В Киргизии на митинг вышли люди, которым не понравилось интервью журналиста госканала с экс-президентами
11:39 В США грузовик протаранил ворота у территории Белого дома
10:51 В Брюсселе 25 тысяч человек вышли на демонстрации в защиту права на забастовки
10:14 СМИ: сенатор от Красноярского края Семенов написал заявление о досрочном сложении полномочий
13:54 На АЭС в Мурманской области отключился один энергоблок
13:42 В Сальвадоре во время давки на стадионе погибло 12 человек, более 100 получили травмы
12:43 Актёр Алексей Панин объявлен в розыск
11:59 Минтруду предложили ввести шестидневную рабочую неделю
18:06 Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации Greenpeace International
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK