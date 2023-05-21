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В Иркутской области у школы сорвало часть крыши
Россия и мир
Фото: скрин видео ГУ МЧС по Иркутской области
В Слюдянке Иркутской области мощный порыв ветра сорвал часть школьной крыши.
В региональном управлении МЧС заявили, что в результате происшествия пострадавших нет, экстренные службы проверяют здание школы, а также другие социальные объекты.
По данным портала «ИрСити», речь о школе №4. В учебном заведении комментировать ЧП местным журналистам отказались, заявив, что «работает комиссия».
В МЧС предупредили, что в регионе «проходит фронт неблагоприятных метеоявлений». Сегодня и завтра по области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами шквалистое усиление до 25-27 м/с, сильные дожди, ливни, грозы и град. Жителей попросили не покидать помещения при сильном ветре.
По информации местных СМИ, днем 24 мая на Иркутск обрушилась пыльная буря.
В региональном управлении МЧС заявили, что в результате происшествия пострадавших нет, экстренные службы проверяют здание школы, а также другие социальные объекты.
По данным портала «ИрСити», речь о школе №4. В учебном заведении комментировать ЧП местным журналистам отказались, заявив, что «работает комиссия».
В МЧС предупредили, что в регионе «проходит фронт неблагоприятных метеоявлений». Сегодня и завтра по области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами шквалистое усиление до 25-27 м/с, сильные дожди, ливни, грозы и град. Жителей попросили не покидать помещения при сильном ветре.
По информации местных СМИ, днем 24 мая на Иркутск обрушилась пыльная буря.
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