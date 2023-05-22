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В Удмуртии на территории школы рухнула беседка, пострадали дети
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
В Удмуртии на территории школы в деревне Лудорвай под Ижевском рухнула деревянная беседка.
Пострадали дети, их осматривают медики.
«Сегодня, 24 мая, в 12.13 поступило сообщение о разрушении строительных конструкций деревянной беседки на территории школы. По предварительным данным, дети получили травмы. Они находятся в удовлетворительном состоянии, их осматривают врачи. Погибших нет», — сообщили в региональном ГУ МЧС.
В ведомстве не уточняют, сколько именно детей пострадали и в каком они возрасте.
Пострадали дети, их осматривают медики.
«Сегодня, 24 мая, в 12.13 поступило сообщение о разрушении строительных конструкций деревянной беседки на территории школы. По предварительным данным, дети получили травмы. Они находятся в удовлетворительном состоянии, их осматривают врачи. Погибших нет», — сообщили в региональном ГУ МЧС.
В ведомстве не уточняют, сколько именно детей пострадали и в каком они возрасте.
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