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На АЭС в Мурманской области отключился один энергоблок
Россия и мир
Фото: пресс-служба Росэнергоатома
Накануне на Кольской АЭС, расположенной в городе Полярные Зори Мурмаснской области, произошло отключение одного из энергоблоков.
Энергоблок № 3 был остановлен действием автоматики, причины остановки уточняются, сообщает пресс-служба владеющего АЭС концерна Росэнергоатом.
В Росэнергоатоме заявили, что на Кольской АЭС продолжают работать энергоблоки № 1 и № 2, энергоблок № 4 находится в состоянии планово-предупредительного ремонта, уровень радиационного фона в районе расположения атомной электростанции в норме – 0,07 мкЗв/час.
Кольская АЭС была введена в эксплуатацию в 1973 году, станция расположена в 200 километрах к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Станция состоит из четырёх энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-440 и турбинами К-220-44-3 Харьковского турбинного завода и генераторами ТВВ-220-2АУ3 производства санкт-петербургского завода «Электросила».
Энергоблок № 3 был остановлен действием автоматики, причины остановки уточняются, сообщает пресс-служба владеющего АЭС концерна Росэнергоатом.
В Росэнергоатоме заявили, что на Кольской АЭС продолжают работать энергоблоки № 1 и № 2, энергоблок № 4 находится в состоянии планово-предупредительного ремонта, уровень радиационного фона в районе расположения атомной электростанции в норме – 0,07 мкЗв/час.
Кольская АЭС была введена в эксплуатацию в 1973 году, станция расположена в 200 километрах к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Станция состоит из четырёх энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-440 и турбинами К-220-44-3 Харьковского турбинного завода и генераторами ТВВ-220-2АУ3 производства санкт-петербургского завода «Электросила».
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