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На Алтае суд лишил отца права на выплаты за сына, погибшего в Украине
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
На Алтае суд лишил отца права на выплаты за сына, погибшего в зоне боевых действий в Украине.
В суд обратилась бывшая супруга мужчины. По ее словам, бывший муж не принимал никакого участия в жизни ребенка с момента рождения, соответственно, права на выплаты в связи с гибелью сына не имеет.
В августе прошлого года суд удовлетворил требования в полном объеме, признав, что «ответчик участия в воспитании сына не принимал, моральную, физическую и духовную поддержку не оказывал, материально его не содержал, алиментов не платил, фактических семейных и родственных связей между ответчиком и сыном не имеется».
После решения суда мужчина подал апелляцию. Однако судебная коллегия оставила решение без изменения, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
В апелляционном определении указано, что «лишение отца права на получение мер социальной поддержки в связи с гибелью сына при исполнении обязанностей военной службы является возможным при наличии обстоятельств, служащих основаниями к лишению родительских прав, в том числе, в случае злостного уклонения родителя от выполнения своих обязанностей».
В суд обратилась бывшая супруга мужчины. По ее словам, бывший муж не принимал никакого участия в жизни ребенка с момента рождения, соответственно, права на выплаты в связи с гибелью сына не имеет.
В августе прошлого года суд удовлетворил требования в полном объеме, признав, что «ответчик участия в воспитании сына не принимал, моральную, физическую и духовную поддержку не оказывал, материально его не содержал, алиментов не платил, фактических семейных и родственных связей между ответчиком и сыном не имеется».
После решения суда мужчина подал апелляцию. Однако судебная коллегия оставила решение без изменения, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
В апелляционном определении указано, что «лишение отца права на получение мер социальной поддержки в связи с гибелью сына при исполнении обязанностей военной службы является возможным при наличии обстоятельств, служащих основаниями к лишению родительских прав, в том числе, в случае злостного уклонения родителя от выполнения своих обязанностей».
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