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В Новосибирске избирком во второй раз отклонил заявку на референдум по возврату прямых выборов
Россия и мир
Фото: телеграм-канал «Коалиция Новосибирск 2020»
Новосибирский избирком в среду, 17 мая, во второй раз отклонил заявку на референдум по возврату прямых выборов. На этот раз причиной стало «неверное место рождения» одного из инициаторов.
«Избирательная комиссия второй раз отказала в регистрации инициативной группы о проведении референдума по возврату прямых выборов. Причина — неверно указано место рождения одного из участников инициативной группы», — сообщает телеграм-канал «Коалиция Новосибирск 2020».
По словам заявителей, они учтут замечание, соберутся на этой неделе снова и подадут документы в избирком в третий раз.
Напомним, 5 мая избирком отклонил их первую заявку из-за замечаний к формулировкам в документах. Неделю назад, 10 мая, была подана повторная заявка.
Независимые депутаты хотят вернуть прямые выборы мэров во всех городах региона. В феврале Заксобрание Новосибирской области приняло законопроект, отменяющий прямые выборы мэра Новосибирска.
«Избирательная комиссия второй раз отказала в регистрации инициативной группы о проведении референдума по возврату прямых выборов. Причина — неверно указано место рождения одного из участников инициативной группы», — сообщает телеграм-канал «Коалиция Новосибирск 2020».
По словам заявителей, они учтут замечание, соберутся на этой неделе снова и подадут документы в избирком в третий раз.
Напомним, 5 мая избирком отклонил их первую заявку из-за замечаний к формулировкам в документах. Неделю назад, 10 мая, была подана повторная заявка.
Независимые депутаты хотят вернуть прямые выборы мэров во всех городах региона. В феврале Заксобрание Новосибирской области приняло законопроект, отменяющий прямые выборы мэра Новосибирска.
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