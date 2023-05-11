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Военком Карелии заявил, что Россия столкнулась с «реальным сатаной»

17.57 Понедельник, 15 мая 2023
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Военный комиссар Республики Карелия Андрей Артемьев выступил с докладом о контрактной службе на открытом общегородском совещании.

Он заявил, что Россия столкнулась с «реальным сатаной», россиянам не хватает «внутренней мобилизации» и «гендерного воспитания со стороны мужчин».

Речь военкома опубликована на официальной странице администрации Петрозаводского городского округа в ВК.

Несколько цитат:

О мобилизации. «Мобилизация — это такая же наука, как любая другая, она крайне сложная». Несмотря на критику, военком оценил мобилизацию в регионе как «успешную» (более 1700 мобилизованных в прошлом году).

О контрактниках. Военком утверждает, что число желающих служить по контракту в регионе растет. Возраст мужчин — от 19 до 64 лет.

«Ребята достаточно мотивированы (военком начал говорить слово «манипулированы», однако поправился — прим. ред).

В этом году военкомат планирует отправить в армию около 800 контрактников.

О сатане. «Не все понимают степень <...> опасности для нашего государства с той сатаной, с которой мы столкнулись. А сатана реальный, причем он не один <...> Украина — это руки, а голова всей этой гидры находится в другом месте».

О зарплате. По словам военкома, средняя зарплата контрактника на линии боевого соприкосновения — 204 тысячи рублей «по самому низкому разряду стрелка», пулемётчик получает 211 тысяч, командир отделения — 232 тысячи, замкомвзвода — 242 тысячи. «Много ли у нас мужчин в городе Петрозаводске, да и в целом по республике, которые получают такое денежное довольствие? Да их единицы, по большому счету. Представители какого-то бизнеса и некоторые отдельные категории».

Военком утверждает, что по Петрозаводску средняя зарплата составляет 50-60 тысяч рублей.

О патриотизме. Одна из матерей военнослужащего задала военкому вопрос о любви к родине. «У меня сын служит по контракту, и если его отправят, я буду только это приветствовать. Потому что я считаю, что он должен выполнить свой долг, потому что я не зря его вырастила. Мое мнение разделяют далеко не многие матери. Что делать для того, чтобы люди действительно любили родину?», — задала вопрос женщина.

Военком ответил, что не стоит искать патриотизм в интернете и «желтой прессе». «Вы его видите через интернет, я его видел на ощупь руками, исходя из тех мужиков, которые приходят ко мне», — сказал военком. По его словам, в этом году он замечает больше людей, которые «внутренне мотивированы» и любят родину не на словах.

О родине. «Государство для меня идентично с понятием родина. Когда оно чем-то нездорово, болеет <...> его как мать родную надо на руках держать. И это вбивается в голову ребятам нашим».

О гендерном воспитании. По словам военкома, 30-40 процентов молодых людей «воспитываются в семьях, где одни мамы».

«Не каждая мама может подменить папу», — говорит военком, добавив, что многие все-таки «могут» и «жестко». Когда молодой человек приходит в школу, то «видит тоже в основном женщин». «А где гендерное воспитание со стороны мужчин? Тоже вопрос мужчинам надо задавать», — отметил военный комиссар.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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