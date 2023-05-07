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СМИ: в Москве произошел взрыв в магазине «Перекресток»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Москве произошел взрыв в магазине «Перекресток», информация со ссылкой на очевидцев появилась в телеграм-каналах и СМИ.
По данным «Известий», очевидцы сообщают о сильном задымлении. Экстренные службы следуют к зданию на улице Адмирала Ушакова.
Сообщается, что люди эвакуированы из здания. На месте работают пожарные.
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишут, что произошел пожар в ТЦ «Перекресток» в Южном Бутово. Причина пожара не сообщается.
Официальных комментариев пока нет. Между тем, РБК со ссылкой на МЧС пишет, что у здания загорелся контейнер для мусора, а информацию о взрыве в ведомстве «не подтверждают».
По данным «Известий», очевидцы сообщают о сильном задымлении. Экстренные службы следуют к зданию на улице Адмирала Ушакова.
Сообщается, что люди эвакуированы из здания. На месте работают пожарные.
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишут, что произошел пожар в ТЦ «Перекресток» в Южном Бутово. Причина пожара не сообщается.
Официальных комментариев пока нет. Между тем, РБК со ссылкой на МЧС пишет, что у здания загорелся контейнер для мусора, а информацию о взрыве в ведомстве «не подтверждают».
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