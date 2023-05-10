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Жители Чебаркуля выступили против многоэтажной застройки мест отдыха

14.50 Понедельник, 15 мая 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Челябинской области жители Чебаркуля выступили против застройки жилыми многоэтажками курортной зоны у озера.

Люди записали видеообращение к властям, в котором попросили обратить внимание на проблему. Жители опасаются, что застройка приведет к проблемам с питьевой водой, коммунальным авариям и навредит экологии.

По словам жителей, на берегу Шершневского водохранилища планируется построить целый микрорайон. «Микрорайон из бетонных многоэтажек с видом на озеро обернется настоящим адом для его жителей. Если постоянное отключение электричества в частном секторе и не только парализует жизнь горожан, вынуждая сидеть на генераторах, то представьте, что нас ждет, когда появится еще один микрорайон из 30 многоэтажных домов», — говорят жители. Они утверждают, что сети водоканала уже изношены на 95%, и уже сейчас регулярно происходят коммунальные аварии.

«Новый микрорайон окончательно убьет единственный источник питьевой воды», — считают жители. По их словам, сейчас озеро находится в критическом состоянии, вода убывает «бешеными темпами», превращаясь в «зловонное болото». Люди опасаются, что к концу лета город будет испытывать дефицит воды.

Участники акции обратились к властям с тремя требованиями: выделить средства «для реанимации озера и его притоков», направить специалистов для анализа строительной документации и запретить застройку на берегу многоэтажными домами.

Добавим, что с подобными обращениями к властям местные жители выступали уже не раз. Так, по данным из открытых источников, в 2012 году жители протестовали против малоэтажной застройки берега вблизи фильтровальной станции, летом 2017 года жители направляли письма президенту и генпрокурору с просьбой обратить внимание на планы по застройке курортных зон, в 2019 году общественники требовали решить проблему с питьевой водой и обмелением озера.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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