Жители Чебаркуля выступили против многоэтажной застройки мест отдыха

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Челябинской области жители Чебаркуля выступили против застройки жилыми многоэтажками курортной зоны у озера.Люди записали видеообращение к властям, в котором попросили обратить внимание на проблему. Жители опасаются, что застройка приведет к проблемам с питьевой водой, коммунальным авариям и навредит экологии.По словам жителей, на берегу Шершневского водохранилища планируется построить целый микрорайон. «Микрорайон из бетонных многоэтажек с видом на озеро обернется настоящим адом для его жителей. Если постоянное отключение электричества в частном секторе и не только парализует жизнь горожан, вынуждая сидеть на генераторах, то представьте, что нас ждет, когда появится еще один микрорайон из 30 многоэтажных домов», — говорят жители. Они утверждают, что сети водоканала уже изношены на 95%, и уже сейчас регулярно происходят коммунальные аварии.«Новый микрорайон окончательно убьет единственный источник питьевой воды», — считают жители. По их словам, сейчас озеро находится в критическом состоянии, вода убывает «бешеными темпами», превращаясь в «зловонное болото». Люди опасаются, что к концу лета город будет испытывать дефицит воды.Участники акции обратились к властям с тремя требованиями: выделить средства «для реанимации озера и его притоков», направить специалистов для анализа строительной документации и запретить застройку на берегу многоэтажными домами.Добавим, что с подобными обращениями к властям местные жители выступали уже не раз. Так, по данным из открытых источников, в 2012 году жители протестовали против малоэтажной застройки берега вблизи фильтровальной станции, летом 2017 года жители направляли письма президенту и генпрокурору с просьбой обратить внимание на планы по застройке курортных зон, в 2019 году общественники требовали решить проблему с питьевой водой и обмелением озера.