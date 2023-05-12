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Минэк выступил против законопроекта о праве силовиков пресекать движение любых дронов
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Минэкономразвития выступило против законопроекта, который наделяет силовые ведомства «правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности: как надводных и подводных, так наземных и даже подземных».
Об этом в понедельник заявил один из авторов инициативы депутат ГД Александр Хинштейн. «Как следует из официального отзыва за подписью зам. министра Максима Колесникова, законопроект "является преждевременным (!) и нуждается в доработке": сначала надо законодательно отрегулировать саму беспилотную отрасль вместе с робототехникой и только потом — переходить к противодействию», — написал депутат, признав, что сфера беспилотников «нуждается в незамедлительном регулировании».
Напомним, инициатива была внесена в конце марта. «По нашему законопроекту, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП), а также организации ведомственной охраны получат право пресекать движение беспилотников во всех сферах: в воздухе, в воде, на земле», — ранее заявил депутат. По его словам, сейчас действующее законодательство позволяет силовикам противостоять только воздушным (летательным) беспилотникам.
Депутат утверждает, что их инициатива «очевидна для всех, кроме Минэка», а все остальные ведомства законопроект якобы поддержали.
Добавим, что продажи квадрокоптеров на маркетплейсах в России выросли в 20 раз.
Об этом в понедельник заявил один из авторов инициативы депутат ГД Александр Хинштейн. «Как следует из официального отзыва за подписью зам. министра Максима Колесникова, законопроект "является преждевременным (!) и нуждается в доработке": сначала надо законодательно отрегулировать саму беспилотную отрасль вместе с робототехникой и только потом — переходить к противодействию», — написал депутат, признав, что сфера беспилотников «нуждается в незамедлительном регулировании».
Напомним, инициатива была внесена в конце марта. «По нашему законопроекту, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП), а также организации ведомственной охраны получат право пресекать движение беспилотников во всех сферах: в воздухе, в воде, на земле», — ранее заявил депутат. По его словам, сейчас действующее законодательство позволяет силовикам противостоять только воздушным (летательным) беспилотникам.
Депутат утверждает, что их инициатива «очевидна для всех, кроме Минэка», а все остальные ведомства законопроект якобы поддержали.
Добавим, что продажи квадрокоптеров на маркетплейсах в России выросли в 20 раз.
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