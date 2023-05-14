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Продажи квадрокоптеров в России выросли в 20 раз
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Продажи квадрокоптеров на маркетплейсах в России выросли в 20 раз.
На Wildberries продажи в январе—марте, в сравнении с прошлым годом, выросли почти в 20 раз (до 26,7 тысяч штук), на Ozon — в 15 раз (до 17,6 тысяч штук), пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании Moneyplace.
Участники рынка заявили, что закрытие летных зон в регионах и штрафы пока не сказались на интересе к дронам. Источники издания считают, что запрет полетов не помешает растущему спросу, так как «чтобы отслеживать все парковые зоны, где обычно запускают квадрокоптеры, и другие уединенные места, просто не хватит полицейских».
В денежном выражении продажи выросли в десять раз: на Wildberries — до 88 миллионов рублей, на Ozon — до 57 миллионов. Средний чек на квадрокоптеры составил 3,4-5 тысяч рублей. Самые популярные — модели для детей и любительской съемки.
На Wildberries продажи в январе—марте, в сравнении с прошлым годом, выросли почти в 20 раз (до 26,7 тысяч штук), на Ozon — в 15 раз (до 17,6 тысяч штук), пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании Moneyplace.
Участники рынка заявили, что закрытие летных зон в регионах и штрафы пока не сказались на интересе к дронам. Источники издания считают, что запрет полетов не помешает растущему спросу, так как «чтобы отслеживать все парковые зоны, где обычно запускают квадрокоптеры, и другие уединенные места, просто не хватит полицейских».
В денежном выражении продажи выросли в десять раз: на Wildberries — до 88 миллионов рублей, на Ozon — до 57 миллионов. Средний чек на квадрокоптеры составил 3,4-5 тысяч рублей. Самые популярные — модели для детей и любительской съемки.
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