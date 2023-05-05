Возрастное ограничение 18+
Мощный пожар на складе в Дзержинском перекинулся на соседнее здание
Россия и мир
Фото: МЧС
Площадь крупного пожара в подмосковном Дзержинском увеличилась до 2500 квадратных метров.
В МЧС подтвердили информацию о том, что на открытой площадке горят шины.
На месте работают 55 человек и 19 единиц техники, пожар в том числе тушат с двух вертолетов Ка-32 Московского авиационного центра.
На данный момент огонь перекинулся на соседнее здание, там загорелась крыша, пишут РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Ранее в ведомстве сообщили, что в Дзержинском горят складские помещения на улице Садовой.
В МЧС подтвердили информацию о том, что на открытой площадке горят шины.
На месте работают 55 человек и 19 единиц техники, пожар в том числе тушат с двух вертолетов Ка-32 Московского авиационного центра.
На данный момент огонь перекинулся на соседнее здание, там загорелась крыша, пишут РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Ранее в ведомстве сообщили, что в Дзержинском горят складские помещения на улице Садовой.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».