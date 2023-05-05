В Подмосковье крупный пожар на складе покрышек

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Дзержинском крупный пожар в складских помещениях на улице Садовой.В МЧС сообщили, что пожар тушат 18 человек и шесть единиц техники. Площадь возгорания не уточняется.По словам очевидцев, густой черный дым видно из разных районов. Телеграм-канал SHOT утверждает, что очаг возгорания находится на складе использованных покрышек.