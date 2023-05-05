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В Подмосковье крупный пожар на складе покрышек
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Московской области
В Дзержинском крупный пожар в складских помещениях на улице Садовой.
В МЧС сообщили, что пожар тушат 18 человек и шесть единиц техники. Площадь возгорания не уточняется.
По словам очевидцев, густой черный дым видно из разных районов. Телеграм-канал SHOT утверждает, что очаг возгорания находится на складе использованных покрышек.
В МЧС сообщили, что пожар тушат 18 человек и шесть единиц техники. Площадь возгорания не уточняется.
По словам очевидцев, густой черный дым видно из разных районов. Телеграм-канал SHOT утверждает, что очаг возгорания находится на складе использованных покрышек.
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