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Актер Артур Смольянинов* включен в перечень террористов и экстремистов
Россия и мир
Фото: кадр из фильма с участием актера
Актер Артур Смольянинов* включен в перечень террористов и экстремистов.
Обновленные данные опубликованы в реестре на сайте Росфинмониторинга. В списке Смольянинов Артур Сергеевич* , 27.10.1983 г.р., указан под номером 10.
*Внесен Минюстом в список иностранных агентов в январе 2023 года
Обновленные данные опубликованы в реестре на сайте Росфинмониторинга. В списке Смольянинов Артур Сергеевич* , 27.10.1983 г.р., указан под номером 10.
*Внесен Минюстом в список иностранных агентов в январе 2023 года
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