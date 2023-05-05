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В центре Милана прогремел взрыв
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В центре Милана прогремел взрыв.
Об этом сообщает новостной телеканал Sky Tg24. По данным канала, на месте произошел крупный пожар, горят несколько автомобилей. Черный дым видно из разных районов города.
Ближайшую школу эвакуировали. Сообщается, что никто из детей не пострадал. Также эвакуируются жители соседних домов.
По предварительной информации, взорвался грузовик с газовыми баллонами. Причина устанавливается.
В местных СМИ появилась информация о четырех пострадавших в результате взрыва, данные уточняются.
Об этом сообщает новостной телеканал Sky Tg24. По данным канала, на месте произошел крупный пожар, горят несколько автомобилей. Черный дым видно из разных районов города.
Ближайшую школу эвакуировали. Сообщается, что никто из детей не пострадал. Также эвакуируются жители соседних домов.
По предварительной информации, взорвался грузовик с газовыми баллонами. Причина устанавливается.
В местных СМИ появилась информация о четырех пострадавших в результате взрыва, данные уточняются.
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