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Власти: в Брянской области беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Брянской области беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти».
Об этом заявил губернатор Александр Богомаз. По его словам, БПЛА атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» ПАО НК «Роснефть».
«В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы», — написал Богомаз в телеграм-канале. По его данным, пострадавших нет.
Минувшей ночью глава региона заявил об обстреле административного здания в Стародубе.
Об этом заявил губернатор Александр Богомаз. По его словам, БПЛА атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» ПАО НК «Роснефть».
«В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы», — написал Богомаз в телеграм-канале. По его данным, пострадавших нет.
Минувшей ночью глава региона заявил об обстреле административного здания в Стародубе.
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