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Генконсульства Германии в РФ прекратят принимать заявления на визы 31 мая
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Генконсульства Германии в четырех российских городах прекратят принимать заявления о выдаче виз 31 мая.
«Независимо от вашего региона, обработка всех заявлений о выдаче визы будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве. Визовые отделы Генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений 31.05.2023 г.», — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
Уточняется, что расположенные в этих городах визовые центры VisaMetric продолжат работу, «однако по причине почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений».
Также россиян предупреждают о том, что с первого июня «в связи с повышенным спросом» меняется запись на прием для подачи документов. «Вы больше не сможете записаться на прием напрямую в визовом отделе или визовом центре VisaMetric. Вам будет необходимо внести себя в список ожидания через систему бронирования посольства», — говорится в сообщении. После этого посольство произведет запись на прием «в хронологическом порядке».
«Независимо от вашего региона, обработка всех заявлений о выдаче визы будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве. Визовые отделы Генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений 31.05.2023 г.», — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
Уточняется, что расположенные в этих городах визовые центры VisaMetric продолжат работу, «однако по причине почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений».
Также россиян предупреждают о том, что с первого июня «в связи с повышенным спросом» меняется запись на прием для подачи документов. «Вы больше не сможете записаться на прием напрямую в визовом отделе или визовом центре VisaMetric. Вам будет необходимо внести себя в список ожидания через систему бронирования посольства», — говорится в сообщении. После этого посольство произведет запись на прием «в хронологическом порядке».
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