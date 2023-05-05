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Президент Грузии назвала отмену Россией визового режима для грузин неприемлемой
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отмена визового режима, которую ввела Россия для граждан ее страны, «неприемлемы».
По ее словам, «возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы» в связи с ситуацией в Украине. Она назвала решение властей РФ «очередной российской провокацией». Об этом президент написала в своих соцсетях.
В среду, 10 мая, Путин подписал указ, по которому визовый режим для граждан Грузии отменяется с 15 мая. Другим указом Путин отменил запрет на воздушные перевозки из России на территорию Грузии. Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию действовал с 2019 года.
СМИ со ссылкой на Минтранс пишут, что российские авиакомпании планируют еженедельно выполнять семь рейсов Москва—Тбилиси и обратно.
Обновлено. Президент Грузии призвала власти страны созвать Совет безопасности, чтобы обсудить визовый режим для россиян. Напомним, в 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для граждан РФ.
По ее словам, «возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы» в связи с ситуацией в Украине. Она назвала решение властей РФ «очередной российской провокацией». Об этом президент написала в своих соцсетях.
В среду, 10 мая, Путин подписал указ, по которому визовый режим для граждан Грузии отменяется с 15 мая. Другим указом Путин отменил запрет на воздушные перевозки из России на территорию Грузии. Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию действовал с 2019 года.
СМИ со ссылкой на Минтранс пишут, что российские авиакомпании планируют еженедельно выполнять семь рейсов Москва—Тбилиси и обратно.
Обновлено. Президент Грузии призвала власти страны созвать Совет безопасности, чтобы обсудить визовый режим для россиян. Напомним, в 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для граждан РФ.
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