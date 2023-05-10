Возрастное ограничение 18+
Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией.
Визовый режим для граждан Грузии отменяется с 15 мая, следует из опубликованного указа.
«Граждане Грузии осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность (паспорта гражданина Грузии, дипломатического паспорта, служебного паспорта, книжки моряка, проездного документа для возвращения в Грузию)», — говорится в тексте документа.
Исключение составят граждане, въезжающие в РФ с целью трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в России, в том числе в целях получения образования.
Кроме того, Путин подписал указ об отмене запрета на воздушные перевозки из России на территорию Грузии. Документ отменяет действие указа №287 от 21 июня 2019 года «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Визовый режим для граждан Грузии отменяется с 15 мая, следует из опубликованного указа.
«Граждане Грузии осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность (паспорта гражданина Грузии, дипломатического паспорта, служебного паспорта, книжки моряка, проездного документа для возвращения в Грузию)», — говорится в тексте документа.
Исключение составят граждане, въезжающие в РФ с целью трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в России, в том числе в целях получения образования.
Кроме того, Путин подписал указ об отмене запрета на воздушные перевозки из России на территорию Грузии. Документ отменяет действие указа №287 от 21 июня 2019 года «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Генконсульство Германии в Екатеринбурге перестанет принимать заявления на оформление национальной визы
10 мая 2023
10 мая 2023
В лесах Свердловской области введен режим ЧС
05 мая 2023
05 мая 2023