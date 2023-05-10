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В Москве при пожаре на 13 этаже жилого дома погибли три человека
Россия и мир
Фото: прокуратура Москвы
В Москве при пожаре на 13 этаже жилого дома на ул. Северодвинской погибли три человека.
По предварительным данным столичной прокуратуры, один из погибших выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. Его тело с повреждениями, характерными при падении с высоты, обнаружено под окнами жилого дома.
«Тело еще одного мужчины обнаружено на первом этаже дома, он несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался», — сообщили в прокуратуре. Еще один погибший мужчина был обнаружен внутри сгоревшей трехкомнатной квартиры.
Причины пожара пока не установлены. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
По предварительным данным столичной прокуратуры, один из погибших выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. Его тело с повреждениями, характерными при падении с высоты, обнаружено под окнами жилого дома.
«Тело еще одного мужчины обнаружено на первом этаже дома, он несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался», — сообщили в прокуратуре. Еще один погибший мужчина был обнаружен внутри сгоревшей трехкомнатной квартиры.
Причины пожара пока не установлены. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
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