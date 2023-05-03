Возрастное ограничение 18+
МИД отменил рекомендацию для россиян воздерживаться от поездок в Грузию
Россия и мир
Фото: телеграм-канал МИД РФ
МИД отменил рекомендацию для россиян воздерживаться от поездок в Грузию.
«Отменяется рекомендация МИД России от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию», — заявили в МИД.
Напомним, в июне 2019 года ведомство рекомендовало российским гражданам не планировать поездки в страну, «проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей» в связи с акциями протеста в Тбилиси.
В среду, 10 мая, Путин отменил визовый режим с Грузией. Также возобновляется прямое авиасообщение с этой страной.
«Принятые Президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений», — заявили в МИД РФ, добавив, что «при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность».
«Отменяется рекомендация МИД России от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию», — заявили в МИД.
Напомним, в июне 2019 года ведомство рекомендовало российским гражданам не планировать поездки в страну, «проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей» в связи с акциями протеста в Тбилиси.
В среду, 10 мая, Путин отменил визовый режим с Грузией. Также возобновляется прямое авиасообщение с этой страной.
«Принятые Президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений», — заявили в МИД РФ, добавив, что «при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Перевозчики попросили поднять стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга до 45 рублей
03 мая 2023
03 мая 2023
Свердловские службы лесного хозяйства заявили о непричастности природного пожара к возгоранию на складах
07 мая 2023
07 мая 2023