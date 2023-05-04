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Исследование: зарплата у половины работников в РФ превысит 100 тысяч рублей через 9 лет
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Зарплата у половины работников в РФ превысит 100 тысяч рублей примерно через девять лет, выяснили аналитики, опираясь на «модельные условия».
Аналитики РИА Новости составили рейтинг регионов по динамике зарплат. Для этого они оценили время, которое необходимо в регионе для достижения медианной зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц (за вычетом НДФЛ). То есть через сколько лет свыше 50% работников этого региона будут получать зарплату более 100 тысяч рублей в среднероссийских ценах (при подсчете учли покупательную способность и разницу в ценах в разных субъектах).
Так, на первом месте в рейтинге ЯНАО — там при модельных условиях на рост зарплаты выше 100 тысяч рублей у половины работников потребуется менее трех лет.
На втором и третьем местах – Чукотка и Магадан. В обоих регионах зарплата у половины работников в 100 тысяч рублей и выше (с учетом уровня цен) будет достигнута через 5,2 и 5,3 года соответственно. Авторы исследования подчеркивают, что зарплаты у многих жителей северных регионов и сейчас превышают 100 тысяч рублей (например, в ЯНАО более четверти работников уже получают такую зарплату), однако высокие зарплаты «съедаются» за счет высоких цен. В итоге, по оценке экспертов, фактически зарплата в этих регионах составляет 60-80 тысяч рублей в среднероссийских ценах.
Москва — на седьмом месте (6,3 года), Санкт-Петербург — на 14 месте (7,6 года).
На последних строчках — Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня. Эти регионы смогут приблизиться к такому уровню заработков через 17 лет.
В целом по России зарплата у половины работников превысит 100 тысяч рублей примерно через девять лет.
Свердловская область на 22 строчке, здесь для достижения медианной зарплаты в 100 тысяч потребуется примерно столько же, сколько и в среднем по стране — 9,2 года.
Добавим, что при подсчетах аналитики основываются на том, что номинальные темпы роста зарплат в каждом конкретном регионе сохраняются на уровне среднего значения за последние пять лет.
Аналитики РИА Новости составили рейтинг регионов по динамике зарплат. Для этого они оценили время, которое необходимо в регионе для достижения медианной зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц (за вычетом НДФЛ). То есть через сколько лет свыше 50% работников этого региона будут получать зарплату более 100 тысяч рублей в среднероссийских ценах (при подсчете учли покупательную способность и разницу в ценах в разных субъектах).
Так, на первом месте в рейтинге ЯНАО — там при модельных условиях на рост зарплаты выше 100 тысяч рублей у половины работников потребуется менее трех лет.
На втором и третьем местах – Чукотка и Магадан. В обоих регионах зарплата у половины работников в 100 тысяч рублей и выше (с учетом уровня цен) будет достигнута через 5,2 и 5,3 года соответственно. Авторы исследования подчеркивают, что зарплаты у многих жителей северных регионов и сейчас превышают 100 тысяч рублей (например, в ЯНАО более четверти работников уже получают такую зарплату), однако высокие зарплаты «съедаются» за счет высоких цен. В итоге, по оценке экспертов, фактически зарплата в этих регионах составляет 60-80 тысяч рублей в среднероссийских ценах.
Москва — на седьмом месте (6,3 года), Санкт-Петербург — на 14 месте (7,6 года).
На последних строчках — Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня. Эти регионы смогут приблизиться к такому уровню заработков через 17 лет.
В целом по России зарплата у половины работников превысит 100 тысяч рублей примерно через девять лет.
Свердловская область на 22 строчке, здесь для достижения медианной зарплаты в 100 тысяч потребуется примерно столько же, сколько и в среднем по стране — 9,2 года.
Добавим, что при подсчетах аналитики основываются на том, что номинальные темпы роста зарплат в каждом конкретном регионе сохраняются на уровне среднего значения за последние пять лет.
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