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В Иркутской области осужденный на 9 лет депутат, сын экс-губернатора, выйдет на свободу по УДО
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Иркутской области суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении депутата Заксобрания, лидера фракции КПРФ Андрея Левченко.
Напомним, прошлым летом депутат был осужден за мошенничество и получил девять лет лишения свободы в колонии общего режима.
Месяц назад Левченко уже обращался в суд с ходатайством об УДО, однако ему было отказано. 10 мая он обратился повторно.
«Суд, учитывая поведение за весь период отбывания наказания, принял решение: освободить осужденного Левченко А.С. от отбывания основного наказания в виде лишения свободы, условно-досрочно на 2 года 2 месяца», — сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.
Левченко обязали ежемесячно проходить регистрацию в специализированном госоргане, без уведомления этого органа не менять места жительства, а также «не посещать увеселительные заведения с 22 часов до 7 часов».
Помимо Левченко, в деле еще четыре фигуранта. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере).
Уголовное дело было связано с разделом товарного рынка и производством лифтов. «В результате совместных действий обвиняемых незаконно извлечен доход на сумму почти 1 млрд рублей», — сообщали ранее в прокуратуре.
В партии преследование Левченко-младшего назвали «политическим» и заявили, что это связано с давлением на его отца — экс-губернатора, депутата Госдумы Сергея Левченко.
Напомним, прошлым летом депутат был осужден за мошенничество и получил девять лет лишения свободы в колонии общего режима.
Месяц назад Левченко уже обращался в суд с ходатайством об УДО, однако ему было отказано. 10 мая он обратился повторно.
«Суд, учитывая поведение за весь период отбывания наказания, принял решение: освободить осужденного Левченко А.С. от отбывания основного наказания в виде лишения свободы, условно-досрочно на 2 года 2 месяца», — сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.
Левченко обязали ежемесячно проходить регистрацию в специализированном госоргане, без уведомления этого органа не менять места жительства, а также «не посещать увеселительные заведения с 22 часов до 7 часов».
Помимо Левченко, в деле еще четыре фигуранта. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере).
Уголовное дело было связано с разделом товарного рынка и производством лифтов. «В результате совместных действий обвиняемых незаконно извлечен доход на сумму почти 1 млрд рублей», — сообщали ранее в прокуратуре.
В партии преследование Левченко-младшего назвали «политическим» и заявили, что это связано с давлением на его отца — экс-губернатора, депутата Госдумы Сергея Левченко.
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