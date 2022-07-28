Лидер КПРФ в иркутском заксобрании, сын экс-губернатора получил 9 лет колонии по делу о мошенничестве
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Суд приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима депутата Заксобрания, лидера фракции КПРФ, сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко. Его признали виновным по уголовному делу о мошенничестве и ограничении конкуренции, сообщила региональная прокуратура.
Помимо Левченко, в деле еще четыре фигуранта. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере), сообщили в прокуратуре.
«В суде установлено, что Андрей Левченко создал организованную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. Преследуя цель раздела товарного рынка, Рябикин заключил на территории г. Москвы с предприятиями, производящими лифты, в лице Чернышова и Коженова ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении прокуратуры.
Благодаря этому коммерческая организация заключила с Фондом капремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтов, коммерческой организации перечислено более 559,6 млн рублей, производственным предприятиям — более 435,2 млн рублей. «В результате совместных действий обвиняемых незаконно извлечен доход на сумму почти 1 млрд рублей», — сообщили в прокуратуре.
Левченко получил 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, также он должен выплатить штраф в размере 1,6 млн рублей.
Хамуляк приговорен к 8 годам в колонии общего режима, Рябикин получил 7 лет, Коженов и Чернышев — 4 года условно.
В партии преследование Левченко считают «политическим» и утверждают, что это связано с давлением на его отца — экс-губернатора, депутата Госдумы Сергея Левченко.
Помимо Левченко, в деле еще четыре фигуранта. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере), сообщили в прокуратуре.
«В суде установлено, что Андрей Левченко создал организованную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. Преследуя цель раздела товарного рынка, Рябикин заключил на территории г. Москвы с предприятиями, производящими лифты, в лице Чернышова и Коженова ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении прокуратуры.
Благодаря этому коммерческая организация заключила с Фондом капремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтов, коммерческой организации перечислено более 559,6 млн рублей, производственным предприятиям — более 435,2 млн рублей. «В результате совместных действий обвиняемых незаконно извлечен доход на сумму почти 1 млрд рублей», — сообщили в прокуратуре.
Левченко получил 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, также он должен выплатить штраф в размере 1,6 млн рублей.
Хамуляк приговорен к 8 годам в колонии общего режима, Рябикин получил 7 лет, Коженов и Чернышев — 4 года условно.
В партии преследование Левченко считают «политическим» и утверждают, что это связано с давлением на его отца — экс-губернатора, депутата Госдумы Сергея Левченко.
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