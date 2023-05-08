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В Воронежской области военный объект атакован двумя беспилотниками
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
В Воронежской области военный объект атакован двумя беспилотниками. Об этом заявил губернатор Александр Гусев.
«Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением», — написал Гусев в телеграм-канале.
По его словам, «реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности». Гусев не уточняет, о каком именно объекте идет речь.
«Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением», — написал Гусев в телеграм-канале.
По его словам, «реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности». Гусев не уточняет, о каком именно объекте идет речь.
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