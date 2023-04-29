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МЧС: на Ставрополье загорелся мазут возле завода «Евробетон»
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Ставропольскому краю
На Ставрополье в четверг загорелся мазут на территории вблизи завода «Евробетон», сообщили в региональном ГУ МЧС.
Пожар произошел на открытой территории по переработке автомобильных покрышек в хуторе Ташла.
Мазут горел на площади 100 квадратных метров, к часу дня площадь увеличилась до 500 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг.
В 13:50 в МЧС сообщили о ликвидации пожара. Погибших и пострадавших нет. Причины устанавливаются.
Пожар произошел на открытой территории по переработке автомобильных покрышек в хуторе Ташла.
Мазут горел на площади 100 квадратных метров, к часу дня площадь увеличилась до 500 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг.
В 13:50 в МЧС сообщили о ликвидации пожара. Погибших и пострадавших нет. Причины устанавливаются.
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