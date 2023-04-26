В Беларуси приговорили к восьми годам заключения экс-главреда телеграм-канала NEXTA





– зачитал приговор судья Вячеслав Тулейко. «По совокупности преступлений путем частичного сложения основных наказаний окончательно назначить Протасевичу наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минский областной суд приговорил бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича к восьми годам колонии.Об этом сообщает ТАСС.Гособвинение просило для него десять лет заключения.По данным информационного агентства, до вступления в силу приговора Протасевич будет оставаться под домашним арестом. Срок нахождения под стражей будет зачтен из расчета один день за полтора, под домашним арестом – один день за два.Напомним, что россиянка Софья Сапега, девушка Романа Протасевича, которую вместе с ним задержали после принудительной посадки самолета Афины – Вильнюс в Минске, приговорена белорусским судом к 6 годам колонии. Ее признали виновной по статье о разжигании ненависти.