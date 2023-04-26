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В Беларуси приговорили к восьми годам заключения экс-главреда телеграм-канала NEXTA
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Минский областной суд приговорил бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича к восьми годам колонии.
Об этом сообщает ТАСС.
Гособвинение просило для него десять лет заключения.
По данным информационного агентства, до вступления в силу приговора Протасевич будет оставаться под домашним арестом. Срок нахождения под стражей будет зачтен из расчета один день за полтора, под домашним арестом – один день за два.
Напомним, что россиянка Софья Сапега, девушка Романа Протасевича, которую вместе с ним задержали после принудительной посадки самолета Афины – Вильнюс в Минске, приговорена белорусским судом к 6 годам колонии. Ее признали виновной по статье о разжигании ненависти.
Об этом сообщает ТАСС.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения основных наказаний окончательно назначить Протасевичу наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет»,
– зачитал приговор судья Вячеслав Тулейко.
Гособвинение просило для него десять лет заключения.
По данным информационного агентства, до вступления в силу приговора Протасевич будет оставаться под домашним арестом. Срок нахождения под стражей будет зачтен из расчета один день за полтора, под домашним арестом – один день за два.
Напомним, что россиянка Софья Сапега, девушка Романа Протасевича, которую вместе с ним задержали после принудительной посадки самолета Афины – Вильнюс в Минске, приговорена белорусским судом к 6 годам колонии. Ее признали виновной по статье о разжигании ненависти.
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