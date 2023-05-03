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В Кремле заявили о попытке покушения на Путина

17.03 Среда, 3 мая 2023
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
В Кремле заявили, что сегодня ночью была совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции Владимира Путина.

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — заявили в администрации.

Кремль расценил это как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы и парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей».

Сообщается, что «российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

В пресс-службе Кремля уточнили, что в результате атаки президент не пострадал, график его работы не изменился. Между тем, по данным пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путина не было в Кремле на момент атаки, пишут РИА Новости. Также Песков заявил, что «планы провести парад на Красной площади 9 мая остаются в силе».

При падении и разлете осколков БПЛА на территории Кремля никто не пострадал, заявили в администрации.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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