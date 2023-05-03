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В 2,5 раза снизилось количество проданного на торгах жилья
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По итогам 2022 года снизилось количество квартир, проданных на торгах. Объем реализованной недвижимости в рамках исполнительного производства рухнул в 2,5 раза. Так за минувший год было реализовано 2044 квартир или долей. В 2021 году на торгах было продано 5073 жилья.
Такие сведения приводят аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».
Вместе с тем в три раза увеличилось количество регионов, в которых на протяжении всего года с торгов не было продано ни одной квартиры. В 2021 году таких регионов было 5, в 2022 – 15.
По словам генерального директора «Долгового Консультанта» Дениса Аксёнова, минувший год показал наихудший результат. Так, с его слов, все последние годы среднее количество квартир ежегодно превышало четыре тысячи. В 2019 было продано – 4296 квартир (или долей), в 2020 – 4150 объектов.
В рамках исполнительного производства на торги выставляются залоговые ипотечные квартиры, квартиры должников по кредитам и ссудам, жилье банкротов-физических лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей. Процесс исполнительного производства может занимать от полугода до нескольких лет, ему предшествует судебная стадия, которая также может длиться не один год.
В 2022 году на торги выходила недвижимость периода проблем 2018 — начала 2020 годов, когда на финансовом и рынке труда было относительно спокойно. Трудности, с которыми столкнулись заемщики в период со второй половины 2020 года до 2022 года должны будут проявить себя в 2024-2025 годах. Предполагается, что в текущем году показатели будут сопоставимы с минувшим годом.
Такие сведения приводят аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».
Статистика: «Долговой Консультант»
Вместе с тем в три раза увеличилось количество регионов, в которых на протяжении всего года с торгов не было продано ни одной квартиры. В 2021 году таких регионов было 5, в 2022 – 15.
По словам генерального директора «Долгового Консультанта» Дениса Аксёнова, минувший год показал наихудший результат. Так, с его слов, все последние годы среднее количество квартир ежегодно превышало четыре тысячи. В 2019 было продано – 4296 квартир (или долей), в 2020 – 4150 объектов.
«Основная причина, на наш взгляд, в том, что у кредиторов закончились залоговые квартиры, начальная продажная стоимость на которые была установлена до повышения цен в 2021 году. А продавцы на фоне роста цен на жилье устремились погашать долги через досудебные механизмы, не доводя ситуацию до торгов и судебных приставов»,
– объяснил Денис Аксёнов.
В рамках исполнительного производства на торги выставляются залоговые ипотечные квартиры, квартиры должников по кредитам и ссудам, жилье банкротов-физических лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей. Процесс исполнительного производства может занимать от полугода до нескольких лет, ему предшествует судебная стадия, которая также может длиться не один год.
В 2022 году на торги выходила недвижимость периода проблем 2018 — начала 2020 годов, когда на финансовом и рынке труда было относительно спокойно. Трудности, с которыми столкнулись заемщики в период со второй половины 2020 года до 2022 года должны будут проявить себя в 2024-2025 годах. Предполагается, что в текущем году показатели будут сопоставимы с минувшим годом.
«При этом мы видим, что инвесторы не закладывают в своих оценках рост цен на жилье в будущем и действуют крайне осторожно: спросом пользуются лоты в ликвидных локациях с ценой на 20% и более ниже рыночной»,
– подытожил Денис Аксёнов.
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