В 2,5 раза снизилось количество проданного на торгах жилья

Статистика: «Долговой Консультант»





– объяснил Денис Аксёнов. «Основная причина, на наш взгляд, в том, что у кредиторов закончились залоговые квартиры, начальная продажная стоимость на которые была установлена до повышения цен в 2021 году. А продавцы на фоне роста цен на жилье устремились погашать долги через досудебные механизмы, не доводя ситуацию до торгов и судебных приставов»,





– подытожил Денис Аксёнов. «При этом мы видим, что инвесторы не закладывают в своих оценках рост цен на жилье в будущем и действуют крайне осторожно: спросом пользуются лоты в ликвидных локациях с ценой на 20% и более ниже рыночной»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По итогам 2022 года снизилось количество квартир, проданных на торгах. Объем реализованной недвижимости в рамках исполнительного производства рухнул в 2,5 раза. Так за минувший год было реализовано 2044 квартир или долей. В 2021 году на торгах было продано 5073 жилья.Такие сведения приводят аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».Вместе с тем в три раза увеличилось количество регионов, в которых на протяжении всего года с торгов не было продано ни одной квартиры. В 2021 году таких регионов было 5, в 2022 – 15.По словам генерального директора «Долгового Консультанта» Дениса Аксёнова, минувший год показал наихудший результат. Так, с его слов, все последние годы среднее количество квартир ежегодно превышало четыре тысячи. В 2019 было продано – 4296 квартир (или долей), в 2020 – 4150 объектов.В рамках исполнительного производства на торги выставляются залоговые ипотечные квартиры, квартиры должников по кредитам и ссудам, жилье банкротов-физических лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей. Процесс исполнительного производства может занимать от полугода до нескольких лет, ему предшествует судебная стадия, которая также может длиться не один год.В 2022 году на торги выходила недвижимость периода проблем 2018 — начала 2020 годов, когда на финансовом и рынке труда было относительно спокойно. Трудности, с которыми столкнулись заемщики в период со второй половины 2020 года до 2022 года должны будут проявить себя в 2024-2025 годах. Предполагается, что в текущем году показатели будут сопоставимы с минувшим годом.