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Росстат снизил оценку уровня бедности россиян с 10,5% до 9,8%
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Росстат пересмотрел данные о доходах населения за 2022 год и снизил оценку уровня бедности в России с 10,5% до 9,8%. Обновленная статистика появилась на сайте статслужбы.
Таким образом в 2022 году за чертой бедности оказалось 14,3 миллиона россиян, а не 15,3 миллиона человек, как было по предварительной оценке. Ее публиковали в марте. В 2021 году уровень бедности составлял 11%.
Утверждается, что специалисты службы получили дополнительную информацию из административных источников и банковской системы, а также данные об обороте розничной торговли и общественного питания. Это позволило им сделать новые выводы о бедности в стране.
Таким образом в 2022 году за чертой бедности оказалось 14,3 миллиона россиян, а не 15,3 миллиона человек, как было по предварительной оценке. Ее публиковали в марте. В 2021 году уровень бедности составлял 11%.
«Уточнение показателя относительно оперативной оценки связано в первую очередь с анализом результатов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2022 год, которое проводилось Росстатом в январе – феврале 2023 года»,
– пояснили в Росстате.
Утверждается, что специалисты службы получили дополнительную информацию из административных источников и банковской системы, а также данные об обороте розничной торговли и общественного питания. Это позволило им сделать новые выводы о бедности в стране.
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