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В Оренбурге прохожий помог девушке собрать разлетевшиеся 715 тысяч и похитил их

12.32 Среда, 3 мая 2023
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Оренбурге задержали 39-летнего мужчину, который похитил у девушки разлетевшиеся по двору 715 тысяч рублей. Сначала он помог даме собрать крупную сумму, а когда купюры были собраны, выхватил пачку денег и убежал.

Об этом сообщают в «МВД медиа»

Перед этим деньги, которые потом похитил прохожий, из окна скинула местной жительнице ее сестра. Девушка приходила за крупной суммой к своей родственнице, но забылась и ушла без них. Тогда хозяйка денежных средств решила скинуть наличность в мешке, чтобы сестре не приходилось подниматься обратно. Однако волей случая упаковка зацепилась за ветки дерева и порвалась, а купюры повсюду разлетелись.

В этот момент появился тот самый мужчина, который стал активно помогать девушке собирать деньги. Вот только, когда вся сумма была в руках дамы, «помощник» выхватил пачку денег и убежал.

Через некоторое время мужчину задержали сотрудники уголовного розыска и изъяли похищенные 695 тысяч рублей. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж в крупной размере).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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