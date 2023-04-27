В Оренбурге прохожий помог девушке собрать разлетевшиеся 715 тысяч и похитил их

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Оренбурге задержали 39-летнего мужчину, который похитил у девушки разлетевшиеся по двору 715 тысяч рублей. Сначала он помог даме собрать крупную сумму, а когда купюры были собраны, выхватил пачку денег и убежал.Об этом сообщают в «МВД медиа»Перед этим деньги, которые потом похитил прохожий, из окна скинула местной жительнице ее сестра. Девушка приходила за крупной суммой к своей родственнице, но забылась и ушла без них. Тогда хозяйка денежных средств решила скинуть наличность в мешке, чтобы сестре не приходилось подниматься обратно. Однако волей случая упаковка зацепилась за ветки дерева и порвалась, а купюры повсюду разлетелись.В этот момент появился тот самый мужчина, который стал активно помогать девушке собирать деньги. Вот только, когда вся сумма была в руках дамы, «помощник» выхватил пачку денег и убежал.Через некоторое время мужчину задержали сотрудники уголовного розыска и изъяли похищенные 695 тысяч рублей. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж в крупной размере).