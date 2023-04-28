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В Якутске на улице нашли малолетнего мальчика без одежды
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Якутске на улице Красильникова местный житель обнаружил малолетнего мальчика без одежды. Температура воздуха в этот момент составляла около 0°C.
Об этом сообщает местное издание «Якутск Вечерний». При каких обстоятельствах ребенок оказался на улице совсем один и без какой-либо одежды неизвестно. Нашедший мальчика мужчина укутал ребенка в одеяло и отнес в отделение полиции.
Известно, что мальчик сейчас находится в социальном детском учреждении, где специалисты должны будут принять меры по его реабилитации. Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних уже установлены родители ребенка. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Об этом сообщает местное издание «Якутск Вечерний». При каких обстоятельствах ребенок оказался на улице совсем один и без какой-либо одежды неизвестно. Нашедший мальчика мужчина укутал ребенка в одеяло и отнес в отделение полиции.
«По факту нахождения безнадзорного малолетнего ребенка без одежды на улице Красильникова проводится проверка. Около 10 часов он был доставлен в отдел полиции N1 МУ МВД России «Якутское» неравнодушным горожанином»,
– сообщили изданию в полиции.
Известно, что мальчик сейчас находится в социальном детском учреждении, где специалисты должны будут принять меры по его реабилитации. Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних уже установлены родители ребенка. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
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