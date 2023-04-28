В Якутске на улице нашли малолетнего мальчика без одежды

– сообщили изданию в полиции.

«По факту нахождения безнадзорного малолетнего ребенка без одежды на улице Красильникова проводится проверка. Около 10 часов он был доставлен в отдел полиции N1 МУ МВД России «Якутское» неравнодушным горожанином»,