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В ГД внесли законопроект, запрещающий чиновникам владеть недвижимостью в «недружественных странах»
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, который запрещает чиновникам владеть недвижимым имуществом в «недружественных странах».
Авторы инициативы пишут, что в РФ с 2020 года лицам, занимающим «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности», запрещено иметь гражданство иностранных государств и счета в таких государствах. «Однако у указанной категории лиц осталось право на владение недвижимым имуществом в иностранных государствах. В сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально как никогда», — говорится в пояснительной записке к документу.
Депутаты предлагают установить «запрет на владение недвижимым имуществом в иностранном государстве и на территории, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия». Запрет касается круга лиц, которые были перечислены в законе № 79-ФЗ от 2013 года (о счетах и вкладах в иностранных банках).
Так, к таким категориям относятся: лица, занимающие госдолжности РФ и субъектов (включая президента, председателя правительства, федеральных министров, судей), депутаты Госдумы и сенаторы, «отдельные региональные и местные депутаты», сотрудники прокуратуры, СК, МВД, ФСБ и т.д.
«Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий», — уточняют авторы законопроекта.
Напомним, на прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект, который предлагает приравнять заработную плату сенаторов и депутатов Госдумы к средней по стране.
Авторы инициативы пишут, что в РФ с 2020 года лицам, занимающим «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности», запрещено иметь гражданство иностранных государств и счета в таких государствах. «Однако у указанной категории лиц осталось право на владение недвижимым имуществом в иностранных государствах. В сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально как никогда», — говорится в пояснительной записке к документу.
Депутаты предлагают установить «запрет на владение недвижимым имуществом в иностранном государстве и на территории, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия». Запрет касается круга лиц, которые были перечислены в законе № 79-ФЗ от 2013 года (о счетах и вкладах в иностранных банках).
Так, к таким категориям относятся: лица, занимающие госдолжности РФ и субъектов (включая президента, председателя правительства, федеральных министров, судей), депутаты Госдумы и сенаторы, «отдельные региональные и местные депутаты», сотрудники прокуратуры, СК, МВД, ФСБ и т.д.
«Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий», — уточняют авторы законопроекта.
Напомним, на прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект, который предлагает приравнять заработную плату сенаторов и депутатов Госдумы к средней по стране.
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