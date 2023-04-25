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Суд смягчил наказание для экс-мэра Владивостока, назначив 12 лет колонии вместо 16
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Приморский краевой суд пересмотрел уголовное дело бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка.
Суд смягчил наказание и вместо 16 лет и 6 месяцев лишения свободы назначил 12 лет. Также снижена сумма штрафа — со 150 миллионов до 140 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Приморского краевого суда.
Напомним, 18 января экс-глава Владивостока Олег Гуменюк получил 16 лет и 6 месяцев колонии по делу о взятках на общую сумму свыше 38 миллионов рублей. Он был признан виновным в совершении двух преступлений по статье о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Ранее защита просила отменить приговор, изменить меру пресечения на домашний арест и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.
Напомним, по версии следствия, Гуменюк получал взятки от директора строительных фирм, а также от представителей похоронного МБУ через посредника. Экс-глава города вину не признал. Ранее он заявлял, что его оклеветали.
Суд смягчил наказание и вместо 16 лет и 6 месяцев лишения свободы назначил 12 лет. Также снижена сумма штрафа — со 150 миллионов до 140 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Приморского краевого суда.
Напомним, 18 января экс-глава Владивостока Олег Гуменюк получил 16 лет и 6 месяцев колонии по делу о взятках на общую сумму свыше 38 миллионов рублей. Он был признан виновным в совершении двух преступлений по статье о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Ранее защита просила отменить приговор, изменить меру пресечения на домашний арест и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.
Напомним, по версии следствия, Гуменюк получал взятки от директора строительных фирм, а также от представителей похоронного МБУ через посредника. Экс-глава города вину не признал. Ранее он заявлял, что его оклеветали.
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