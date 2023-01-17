Экс-глава Владивостока получил 16 лет лишения свободы по делу о взятках

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Экс-глава Владивостока Олег Гуменюк получил 16 лет и 6 месяцев колонии по делу о взятках на общую сумму свыше 38 миллионов рублей, сообщают СМИ из зала суда.Решение огласил Ленинский районный суд Владивостока.Также подсудимому назначен штраф в 150 миллионов рублей. Наказание назначено по совокупности преступлений.Ранее в СК сообщали, что, по версии следствия, Гуменюк получал взятки от директора строительных фирм, а также от представителей похоронного МБУ через посредника.Экс-глава города вину не признал. Ранее он заявлял, что его оклеветали.Гуменюк намерен обжаловать приговор.