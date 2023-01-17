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Экс-глава Владивостока получил 16 лет лишения свободы по делу о взятках
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Экс-глава Владивостока Олег Гуменюк получил 16 лет и 6 месяцев колонии по делу о взятках на общую сумму свыше 38 миллионов рублей, сообщают СМИ из зала суда.
Решение огласил Ленинский районный суд Владивостока.
Также подсудимому назначен штраф в 150 миллионов рублей. Наказание назначено по совокупности преступлений.
Ранее в СК сообщали, что, по версии следствия, Гуменюк получал взятки от директора строительных фирм, а также от представителей похоронного МБУ через посредника.
Экс-глава города вину не признал. Ранее он заявлял, что его оклеветали.
Гуменюк намерен обжаловать приговор.
Решение огласил Ленинский районный суд Владивостока.
Также подсудимому назначен штраф в 150 миллионов рублей. Наказание назначено по совокупности преступлений.
Ранее в СК сообщали, что, по версии следствия, Гуменюк получал взятки от директора строительных фирм, а также от представителей похоронного МБУ через посредника.
Экс-глава города вину не признал. Ранее он заявлял, что его оклеветали.
Гуменюк намерен обжаловать приговор.
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