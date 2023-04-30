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В Госдуме предлагают ввести выплаты для супругов после 20 лет брака
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Депутаты от ЛДПР разрабатывают законопроект, который предлагает ввести выплаты для супружеских пар, проживших в браке более 20 лет.
Об этом заявил один из разработчиков инициативы Ярослав Нилов.
«Если люди находятся в браке более 20 лет — давайте им будем выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки», — предлагает депутат (цитата по ТАСС). По его мнению, такие меры поддержат институт семьи.
По словам депутата, фракция хочет посвятить этот законопроект Владимиру Жириновскому, «чей первый и единственный брак продлился много десятилетий».
Законопроект планируется отправить на отзыв в правительство до конца весенней сессии.
Об этом заявил один из разработчиков инициативы Ярослав Нилов.
«Если люди находятся в браке более 20 лет — давайте им будем выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки», — предлагает депутат (цитата по ТАСС). По его мнению, такие меры поддержат институт семьи.
По словам депутата, фракция хочет посвятить этот законопроект Владимиру Жириновскому, «чей первый и единственный брак продлился много десятилетий».
Законопроект планируется отправить на отзыв в правительство до конца весенней сессии.
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