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Минобороны РФ: четыре самолета Ил-76 эвакуировали из Судана более 200 человек
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Минобороны России
Четыре самолета эвакуировали из Судана в Россию более 200 человек, сообщили в Минобороны РФ.
«Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России осуществляют доставку из Республики Судан в Российскую Федерацию более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузов», — говорится в сообщении ведомства.
Эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане РФ, стран СНГ и «ряда дружественных иностранных государств», которые обратились за помощью.
Бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией в Судане идут с середины апреля. По данным, которые приводят Минздрав страны и ВОЗ, в результате столкновений погибли от 450 до 600 человек.
«Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России осуществляют доставку из Республики Судан в Российскую Федерацию более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузов», — говорится в сообщении ведомства.
Эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане РФ, стран СНГ и «ряда дружественных иностранных государств», которые обратились за помощью.
Бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией в Судане идут с середины апреля. По данным, которые приводят Минздрав страны и ВОЗ, в результате столкновений погибли от 450 до 600 человек.
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