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Белгородский губернатор подтвердил гибель двоих жителей в Журавлевке
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Белгородский губернатор Гладков подтвердил гибель жителей в Журавлевке. По его данным, погибли два человека.
«ЧП в Журавлевке. По предварительным данным, двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли. Причина гибели устанавливается», — заявил Гладков.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Белгородской области при подрыве на мине погибли четыре человека, ехавшие на машине через поле.
На месте работает оперативная группа.
«ЧП в Журавлевке. По предварительным данным, двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли. Причина гибели устанавливается», — заявил Гладков.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Белгородской области при подрыве на мине погибли четыре человека, ехавшие на машине через поле.
На месте работает оперативная группа.
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