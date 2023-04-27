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В Омске замдиректора департамента имущественных отношений заключен под стражу на два месяца
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Омске замдиректора департамента имущественных отношений городской администрации заключен под стражу на два месяца.
Чиновник был задержан накануне, его подозревают в получении взятки на сумму почти в миллион рублей.
«Следствие и суд мотивировали свое решение тем, что чиновник обвиняется в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, характер и обстоятельства которого позволяют сделать вывод о том, что, он, находясь на свободе, сможет воспрепятствовать расследованию, оказать воздействие на свидетелей, в том числе скрывшегося от органов следствия, а равно уничтожить документы либо сам может скрыться от органов следствия и суда»,— заявили в пятницу в региональном СУ СК.
Напомним, по версии следствия, 9 марта в одном из кафе на улице Ленина в Омске чиновник получил от предпринимателя взятку в 970 тысяч рублей. Взамен он должен был обеспечить аренду помещений на одном из рынков города на длительный срок по заниженной стоимости, а также «общее покровительство и попустительство».
Чиновник был задержан накануне, его подозревают в получении взятки на сумму почти в миллион рублей.
«Следствие и суд мотивировали свое решение тем, что чиновник обвиняется в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, характер и обстоятельства которого позволяют сделать вывод о том, что, он, находясь на свободе, сможет воспрепятствовать расследованию, оказать воздействие на свидетелей, в том числе скрывшегося от органов следствия, а равно уничтожить документы либо сам может скрыться от органов следствия и суда»,— заявили в пятницу в региональном СУ СК.
Напомним, по версии следствия, 9 марта в одном из кафе на улице Ленина в Омске чиновник получил от предпринимателя взятку в 970 тысяч рублей. Взамен он должен был обеспечить аренду помещений на одном из рынков города на длительный срок по заниженной стоимости, а также «общее покровительство и попустительство».
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