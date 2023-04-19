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В Омске замдиректора департамента администрации города задержан по делу о крупной взятке
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Омске задержан замдиректора департамента администрации города, его подозревают в получении взятки на сумму почти в миллион рублей.
В региональном СК не уточняют, о каком именно департаменте идет речь. По данным местных СМИ, уголовное дело было возбуждено в отношении заместителя директора департамента имущественных отношений мэрии.
По версии следствия, 9 марта в одном из кафе на улице Ленина в Омске чиновник получил от предпринимателя взятку в 970 тысяч рублей. Взамен он должен был обеспечить аренду помещений на одном из рынков города на длительный срок по заниженной стоимости, а также «общее покровительство и попустительство», заявили в СК.
В отношении предпринимателя, который передал взятку, также возбуждено уголовное дело. В СК уточнили, что коммерсант действовал в интересах руководителя иногородней организации, которая на коммерческой основе занимается управлением недвижимым имуществом.
Оба подозреваемых задержаны, в департаменте проведены обыски. В местных СМИ появилась информация, что оба фигуранта являются выходцами с Урала, один из них ранее якобы работал в службе судебных приставов и в министерстве по управлению госимуществом Свердловской области. Второй фигурант, как сообщается в СМИ, якобы состоял в местном отделении партии «Справедливая Россия».
Напомним, что уроженец Свердловской области Александр Бурков в конце марта ушел с поста губернатора Омской области. Он заявил, что переходит на новое место работы «по согласованию с руководством страны».
В региональном СК не уточняют, о каком именно департаменте идет речь. По данным местных СМИ, уголовное дело было возбуждено в отношении заместителя директора департамента имущественных отношений мэрии.
По версии следствия, 9 марта в одном из кафе на улице Ленина в Омске чиновник получил от предпринимателя взятку в 970 тысяч рублей. Взамен он должен был обеспечить аренду помещений на одном из рынков города на длительный срок по заниженной стоимости, а также «общее покровительство и попустительство», заявили в СК.
В отношении предпринимателя, который передал взятку, также возбуждено уголовное дело. В СК уточнили, что коммерсант действовал в интересах руководителя иногородней организации, которая на коммерческой основе занимается управлением недвижимым имуществом.
Оба подозреваемых задержаны, в департаменте проведены обыски. В местных СМИ появилась информация, что оба фигуранта являются выходцами с Урала, один из них ранее якобы работал в службе судебных приставов и в министерстве по управлению госимуществом Свердловской области. Второй фигурант, как сообщается в СМИ, якобы состоял в местном отделении партии «Справедливая Россия».
Напомним, что уроженец Свердловской области Александр Бурков в конце марта ушел с поста губернатора Омской области. Он заявил, что переходит на новое место работы «по согласованию с руководством страны».
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