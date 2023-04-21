В московской школе у ученицы в рюкзаке взорвался и загорелся пауэрбанк

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Москве у школьницы в рюкзаке взорвался и загорелся пауэрбанк.Видео с горящим рюкзаком появилось в пятницу в столичных телеграм-каналах. Позже информацию подтвердили в школе.«Двадцать восьмого апреля во время урока математики в рюкзаке у одной из учениц раздался хлопок и произошло возгорание аккумулятора для мобильных устройств», — сообщила РИА Новости директор школы №1570 Екатерина Орехова.Директор заявила, что педагог «незамедлительно взяла огнетушитель и самостоятельно потушила возгорание». Никто не пострадал, уроки в школе продолжились.По сообщениям в СМИ, все содержимое рюкзака у девочки сгорело.