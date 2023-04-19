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В Элисте взорвался газ в квартире жилой пятиэтажки
Россия и мир
Фото: официальный телеграм-канал администрации Элисты
В столице Калмыкии в пятницу взорвался газ в квартире пятиэтажного жилого дома.
«В Элисте в одном из домов в 6 микрорайоне, на 5 этаже, произошел хлопок газо-воздушной смеси», — сообщили в администрации города.
По информации чиновников, пострадавших нет, повреждения конструкций стен не зафиксированы. В мэрии заявили, что газ перекрыт только в пострадавшей квартире, оборудование осматривают специалисты.
Собственникам жилого помещения обещают оказать помощь.
«В Элисте в одном из домов в 6 микрорайоне, на 5 этаже, произошел хлопок газо-воздушной смеси», — сообщили в администрации города.
По информации чиновников, пострадавших нет, повреждения конструкций стен не зафиксированы. В мэрии заявили, что газ перекрыт только в пострадавшей квартире, оборудование осматривают специалисты.
Собственникам жилого помещения обещают оказать помощь.
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