Возрастное ограничение 18+
В Москве арестован ректор Всероссийской академии внешней торговли
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Москве задержан и арестован ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв.
По данным РБК, ему предъявлены обвинения по статье о мошенничестве (ст. 159, ч. 4 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
ТАСС уточняет, что ректор задержан сотрудниками ФСБ. Решение об аресте вынес Лефортовский суд Москвы.
Доктор экономических наук, профессор Сергей Синельников-Мурылев в 2007 году стал ректором Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России. Член экспертного совета при правительстве РФ. В 2018 году получил благодарность президента РФ «За большой вклад в работу по подготовке Стратегии развития Российской Федерации на 2018-2024 гг.», указано на сайте академии.
По данным РБК, ему предъявлены обвинения по статье о мошенничестве (ст. 159, ч. 4 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
ТАСС уточняет, что ректор задержан сотрудниками ФСБ. Решение об аресте вынес Лефортовский суд Москвы.
Доктор экономических наук, профессор Сергей Синельников-Мурылев в 2007 году стал ректором Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России. Член экспертного совета при правительстве РФ. В 2018 году получил благодарность президента РФ «За большой вклад в работу по подготовке Стратегии развития Российской Федерации на 2018-2024 гг.», указано на сайте академии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Уральцы в первом квартале 2023 года чаще всего открывали бизнес в сфере розничной торговли
24 апреля 2023
24 апреля 2023