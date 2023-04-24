В Москве арестован ректор Всероссийской академии внешней торговли

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В Москве задержан и арестован ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв.По данным РБК, ему предъявлены обвинения по статье о мошенничестве (ст. 159, ч. 4 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).ТАСС уточняет, что ректор задержан сотрудниками ФСБ. Решение об аресте вынес Лефортовский суд Москвы.Доктор экономических наук, профессор Сергей Синельников-Мурылев в 2007 году стал ректором Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России. Член экспертного совета при правительстве РФ. В 2018 году получил благодарность президента РФ «За большой вклад в работу по подготовке Стратегии развития Российской Федерации на 2018-2024 гг.», указано на сайте академии.