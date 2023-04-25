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В Курганской области эвакуируют жителей горящей деревни
Россия и мир
Фото: МЧС Курганской области
В Курганской области огонь охватил жилые дома в деревне Логоушка, жителей эвакуируют.
«Горят 10 жилых домов и 20 хоз. построек на площади 2500 кв.м., площадь горящей растительности — 8 га. Ситуацию осложняет аномально жаркая и сухая погода с порывами ветра свыше 20 м/с и температурой воздуха плюс 25 градусов», — сообщили в региональном управлении МЧС.
В тушении задействован пожарный поезд, в готовность приведен Ми-8 МЧС России.
Людей эвакуируют в пункты временного размещения.
По информации синоптиков, в Курганской области ожидается сильный ветер. В экстренных службах напомнили, что в большинстве районов Курганской области сохраняется высокая пожарная опасность – 4 класс горимости леса. На всей территории области введен особый противопожарный режим.
«Горят 10 жилых домов и 20 хоз. построек на площади 2500 кв.м., площадь горящей растительности — 8 га. Ситуацию осложняет аномально жаркая и сухая погода с порывами ветра свыше 20 м/с и температурой воздуха плюс 25 градусов», — сообщили в региональном управлении МЧС.
В тушении задействован пожарный поезд, в готовность приведен Ми-8 МЧС России.
Людей эвакуируют в пункты временного размещения.
По информации синоптиков, в Курганской области ожидается сильный ветер. В экстренных службах напомнили, что в большинстве районов Курганской области сохраняется высокая пожарная опасность – 4 класс горимости леса. На всей территории области введен особый противопожарный режим.
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